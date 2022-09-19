Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

19.09.2022 16:07
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.

Kent girişindeki polis noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, kaput altındaki havalandırma bölümüne gizlenmiş 307 gram sentetik uyuşturucu ile bagaj kısmında çoraba sarılı 4 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki S.S. ve İ.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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