Kütahya'da edişe uyandıran vaka artışı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs (Covid-19) haftalık vaka haritası yayınlandı. Kütahya'da bir önceki hafta 134.91 olan 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısı 112.71'e geriledi. Bu orana göre, Türkiye'de Kütahya nüfusa oranla en yüksek vakanın görüldüğü 5. il konumunda. İl genelinde son bir haftada Koronavirüse yakalanan hasta sayısı ise 650 düzeyinde gerçekleşti.



Kütahyalı vatandaşlar vaka artışında kentin Türkiye genelinde 5. il olmasının düşündürücü olduğunu ifade ettiler.



Vatandaşlar, "Vaka sayıları Kütahya ve Türkiye genelinde düşüyor. Ama Kütahya'nın vaka sayısı bakımında 5. il olması düşündürücü. Ancak sayıyı kurallara uyarak düşürebiliriz. Yetkililerimizin dediği gibi maske mesafe ve temizlik" diye konuştular.



Bu arada, polis ekipleri de şehrin işlek caddelerinde kurallara uymaları hususunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. - KÜTAHYA