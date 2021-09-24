Kütahya'da "Ekinoks'ta Tillo" konulu konferansa katıldı - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Valiliği ile Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğinde, Prof. Dr. Cengiz Işık'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Ekinoks'ta Tillo" konulu konferansa katıldı.

Siirt'in Tillo ilçesinde, 257 yıl önce İbrahim Hakkı'nın, hocası İsmail Fakirullah için yaptığı ve 1960'lı yıllardaki restorasyonda bozulan ışık düzeneğinin yeniden çalışmasını sağlayan ekibin başında olan Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık konferansında Tillo'yu ve ışık hadisesini anlattı, İbrahim Hakkı'nın bilimsel ve manevi yönlerini katılımcılarla paylaştı.

İbrahim Hakkı'nın düzeneği sayesinde ekinoks günlerinde güneşin İsmail Fakirullah'ın mezarının başucunu aydınlattığını kaydeden Işık, "Ne kadar iyi bir topograf olursanız olun, ne kadar iyi bir mimar olursanız olun, ne kadar iyi astrofizikçi olursanız olun, saptanmış olan o dur ki böylesine bir sistemi oluşturmanın olmazsa olmazı Tillo özelinde birilerinin olmasıdır. Dünya haritası üzerinde böylesine topografik bir yapıya sahip ikinci bir yer daha yoktur. İbrahim Hakkı hazretleri gibi büyük bir bilim adamının böylesine zorlu bir sistemi kurmasındaki neden elbette ki kibirlenme gibi salt nefse yönelik basit bir dünyevi duygu olamaz" diye konuştu.

İbrahim Hakkı'nın hocası İsmail Fakirullah'a duyduğu vefa, öğrenmeye ve öğretene duyduğu saygı ve kadirşinaslığın bugün için de büyük değerler arasında olduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, bu değerlerin korunması ve nesilden nesile aktarılması gerektiğini söyledi.

Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda yapılan konferansa; Vali Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin, Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, akademisyenler ve davetliler katıldı. - KÜTAHYA