Son Dakika Haberleri: Kutahya'da Elektrik Dağıtım Çalışanları Ormanda Mahsur Kaldı

Kutahya'da Elektrik Dağıtım Çalışanları Ormanda Mahsur Kaldı

28 dakika önce

Kütahya'da ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 elektrik dağıtım şirketi görevlisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kutahya'da Elektrik Dağıtım Çalışanları Ormanda Mahsur Kaldı, System.String[]
Kütahya'da ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 elektrik dağıtım şirketi görevlisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Radar mevkisindeki askeri bölgedeki elektrik arızası için giden 4 elektrik dağıtım şirketi çalışanı, karlı zemin nedeniyle araçlarını bıraktıktan sonra belirlenen noktaya yaya olarak ulaşmaya çalıştı.

Ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 çalışan, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarmaya bildirdi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:57 Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa
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