Kutahya'da Elektrik Dağıtım Çalışanları Ormanda Mahsur Kaldı
28 dakika önce
Kütahya'da ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 elektrik dağıtım şirketi görevlisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kütahya
'da ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 elektrik dağıtım şirketi görevlisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Radar mevkisindeki askeri bölgedeki elektrik arızası için giden 4 elektrik dağıtım şirketi çalışanı, karlı zemin nedeniyle araçlarını bıraktıktan sonra belirlenen noktaya yaya olarak ulaşmaya çalıştı.
Ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 çalışan, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ve jandarmaya bildirdi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:57 Kaynak: İHA
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