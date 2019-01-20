Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Emet-Tavşanlı Yolu Çöktü...4 Metre Derinliğinde Göçük Oluştu... Yol Trafiğe Kapatıldı

Kütahya'da Emet-Tavşanlı Yolu Çöktü...4 Metre Derinliğinde Göçük Oluştu... Yol Trafiğe Kapatıldı

1 saat önce

Kütahya'da Emet-Tavşanlı yolu çöktü.

Kütahya'da Emet- Tavşanlı yolu çöktü...4 metre derinliğinde göçük oluştu...Yol trafiğe kapatıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da yeni yapılan Emet-Tavşanlı yolunda 20 metre uzunluğunda 4 metre derinliğinde göçük meydana geldi.
Kütahya'da yeni yapılan Emet-Tavşanlı yolunun 8 kilometrelik bölümünün Günlüce köyü mevkisinde 20 metre uzunluğunda 4 metre derinliğinde göçük meydana geldi. Yol trafiğe kapatıldı. Daha önce de belli noktalarında 2 kez göçük meydana gelen 8 kilometrelik yeni yapılan yolun daha bir yıl olmadan yine trafiğe kapatılması bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Üzerinde bor madeni ve asit tankerlerinin yoğun bir şekilde geçiş yaptığı yolda, trafiğin kazma kürekle 60 yıl önce yapılan eski yola kaydırılması vatandaşlarda endişe oluşturdu. Son derece dar ve virajlı yollarda yerleşim merkezlerinin içinden geçen bor madeni ve asit yüklü tırların geçmesi vatandaşları korkutuyor.
Kuzey- Güney hatlarından birisi olan Güney Marmara'dan Domaniç üzerinden Tavşanlı - Emet - Hisarcık - Simav'dan güneye uzanan bu yolun bir türlü bitirilememesi vatandaşların tepkisine neden oluyor.
Uzun yıllardır Emet ilçesinde ticaretle uğraşan İsmail Elmacı, "Bu yol yapılırken trilyonlar harcandı. 5 kilometrelik yapımı devam eden yolun 6 - 7 kilometresinin bile açılması bizi sevindirmişti. Ancak sevindik bir ay önce tekrar açıldı şu an yine kapandı. Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Emet Etibor ve Hisarcık'ın ülkeye kazandırdığı ekonomik değer ortada. Lütfen bu yolu görsünler. Karadeniz'de denize dolgu yapıp yol yapıyorlar, Bolu dağları deldiler tüneller yaptılar. Biz neden bu yolu yapamadık" diye tepkisini ortaya koydu.
Bölgede yaşayan vatandaşlar yolun dolgusunun tarladan alınan toprakla yapıldığını, dolguya taş konulmadığını ve yolun sağlıklı olmadığını belirtti. Göçüklerin araç geçişi sırasında olmamasının büyük şans olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

Kütahya, Tavşanlı, Emet, Güncel
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