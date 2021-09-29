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Kütahya'da "En Güzel Kaz Yarışması" düzenlendi - Son Dakika

Kütahya'da "En Güzel Kaz Yarışması" düzenlendi

29.09.2021 02:06
Kütahya'da

Kütahya'da kaz yetiştiriciliğiyle öne çıkan Aslanapa ilçesinde ilki düzenlenen "Kaz Festivali"ndeki güzellik yarışmasında kazlar podyuma çıktı.

Kütahya'da kaz yetiştiriciliğiyle öne çıkan Aslanapa ilçesinde ilki düzenlenen "Kaz Festivali"ndeki güzellik yarışmasında kazlar podyuma çıktı.

Kaymakamlık tarafından Ören köyünde düzenlenen festivaldeki "En Güzel Kaz Yarışması"na 18 kişi yetiştirdikleri kazlarla katıldı.

Yarışmadaki kazların kurdele ve balonlarla süslenmesi dikkati çekti.

Jüri üyelerince görünüm, kilo ve temizlik bakımından yapılan değerlendirmeler sonucunda Ayşe Ergün'ün kazı birinci, Züleyha Kocakuşak'ın kazı ikinci, Emine Dilsiz'in kazı ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren kazlara madalya takılırken, sahiplerine de çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaymakam Özgür Pelvan, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçedeki köylerin tamamında geleneksel yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Kaz yetiştiriciliğinin daha profesyonel yapılması için eğitim çalışmaları gerçekleştirildiğini belirten Pelvan, "İŞKUR desteğiyle açılan kaz yetiştiriciliği kursumuzda kursiyerlerimiz, kazın anatomik, biyolojik özelliklerinden, kazın sindirim sistemine, bakımına ve beslenmesine kadar tüm eğitimleri alarak bilgi sahibi oldular. Artık kazı teknik ve sağlıklı yöntemlerle ekonomik katma değer üretme gayreti içindeyiz." dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de ilçede kaz yetiştiriciliğine yönelik 500 bin liralık bir işletmenin Aslanapa'ya kurulacağını dile getirdi.

Etkinlik sonunda, kaz yetiştiriciliği kursunu tamamlayan 20 kursiyere sertifikaları verildi.

Kaymakamlık, Aslanapa, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da 'En Güzel Kaz Yarışması' düzenlendi - Son Dakika


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