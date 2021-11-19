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Kütahya'da engelli sağlık personeli, hasta yakını tarafından darp edildi - Son Dakika

Kütahya'da engelli sağlık personeli, hasta yakını tarafından darp edildi

19.11.2021 09:54
Kütahya'da engelli sağlık personeli, hasta yakını tarafından darp edildi

Kütahya'da bedensel engelli sağlık personeli Resul Bağış, bir hasta yakını tarafından darp edildi.

Kütahya'da bedensel engelli sağlık personeli Resul Bağış, bir hasta yakını tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğinde sekreter olarak görev yapan bedensel engelli 26 yaşındaki Resul Bağış, E.T. isimli hasta yakınının fiziki saldırısına uğradı.

Hastanede engelli personel kadrosunda yer aldığını belirten Bağış, "Görevim sırasında bir hasta yakını bana bir şeyler sormaya söylemeye çalıştı. Ama bana sormadan elinde kağıtla ilerleyerek, bir şeyler söyledi. Bende ne dediğini anlamadım. Bu kişiye 'Karşımda durup beni muhatap alsanız daha güzel cevap verirdim' dedim. Bu sırada hakaretler ederek bana saldırdı. Ben saldırı sonrası bayılmışım. Servisteki arkadaşlar beni hastanenin acil servisine götürmüşler. Kafamda darp izi mevcut. Bu olayla alakalı müdürlerim ve başhekimimiz benim yanımda olduklarını ifade ettiler. Bana saldıran bulunan kişiden şikayetçiyim" diye konuştu.

Bağış'a 3 gün iş göremez raporu verilirken, şüpheli E.T. polis tarafından gözaltına alındı.

"Bizler her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız"

Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar ve Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, 7 yıldır hastanede görev yapan engelli sağlık çalışanı Resul Bağış'a yapılan fiziki saldırıyı kınadı. Başkan Hatice Yakar, "Engelli bir üyemize fiziki saldırı olmuştur. Kendisi engelledir. Saldırıyı kınıyorum. Bizler her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bu olayla ilgili elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

Başkan İsmail Barış da, "Engelli bir arkadaşıma saldırılması sizleri çok üzmüştür. Dernek olarak her türlü şiddete karşıyız" ifadelerini kullandı.

"Her türlü şiddetin karşısındayız"

Öte yandan, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde görev yapan arkadaşımıza bugün bir hasta yakını tarafından gerçekleştiren fiziki saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Acil serviste tedavisi yapılan personelimizin sağlık durumu iyi olup gözlem altında tutulmaktadır. Her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü şiddetin karşısındayız. Konuyla ilgili 'beyaz kod' verilmiş gerekli adli süreç başlatılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da engelli sağlık personeli, hasta yakını tarafından darp edildi
Kütahya'da engelli sağlık personeli, hasta yakını tarafından darp edildi
Kütahya'da engelli sağlık personeli, hasta yakını tarafından darp edildi
Kütahya'da engelli sağlık personeli, hasta yakını tarafından darp edildi
Kütahya'da engelli sağlık personeli, hasta yakını tarafından darp edildi
Kütahya'da engelli sağlık personeli, hasta yakını tarafından darp edildi

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Saldırı, Engelli, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da engelli sağlık personeli, hasta yakını tarafından darp edildi - Son Dakika


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