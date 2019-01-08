Kütahya'da Engelliler Su Faturasının Yarısını Ödeyecek

Kütahya Belediye Meclisi, örnek teşkil edecek bir karara imza atarak, engelli bireylere ve yüzde 40 engeli olan vatandaşların yakınlarına su faturasında yüzde 50 indirim uygulama kararı aldı.

Kütahya Belediye Meclisi, örnek teşkil edecek bir karara imza atarak, engelli bireylere ve yüzde 40 engeli olan vatandaşların yakınlarına su faturasında yüzde 50 indirim uygulama kararı aldı.



Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, başkanlığında toplanan meclis kararıyla, engelli vatandaşların kendilere veya bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yüzde 40 engelli olması ve bunu belgelendirmesi halinde yapılacak inceleme sonucunda uygun görülmesiyle birlikte bir konut aboneliği su ücretinde yüzde 50 indirim uygulanacak.



Kütahya Belediye Meclisinde konunun görüşülerek karara bağlandığını söyleyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, indirimin tüm engelli vatandaşlara ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.



Başkan Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesi olarak görevimiz daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek. Hepimiz birer engelli adayıyız. Şehrimizi engelli vatandaşlarımızın rahat edebileceği şekilde dizayn etmeye özen gösteriyoruz. Bizler engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarını, onların hayata tutunmaları noktasında yaşadıkları engelleri ortadan kaldırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz gibi engelli vatandaşlarımızın da her zaman yanındayız" dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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