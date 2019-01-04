Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Engelliye Su Faturasında Yüzde 50 İndirim

Kütahya'da Engelliye Su Faturasında Yüzde 50 İndirim

2 saat önce

Kütahya'da engelli bireylere ve yüzde 40 engeli olan vatandaşların yakınlarına su faturasında yüzde 50 indirim uygulanacağı bildirildi.

Kütahya'da Engelliye Su Faturasında Yüzde 50 İndirim, System.String[]
Kütahya'da engelli bireylere ve yüzde 40 engeli olan vatandaşların yakınlarına su faturasında yüzde 50 indirim uygulanacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu başkanlığında toplanan meclis kararıyla, engelli vatandaşlara ve bakmakla yükümlü olduğu engelli yakınlarına su faturalarına yüzde 50 oranında indirim yapılacak.


Meclis üyelerinin önerisiyle alınan kararda, kendilerinin veya bakmakla yükümlü oldukları eşi, çocuğu, anne, baba veya kardeşinin yüzde 40 özürlü olması ve bunu belgelendirmesi halinde yapılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi durumunda bir adet konut aboneliği su ücretinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

Konunun mecliste görüşülerek karara bağlandığını bildiren Saraçoğlu, indirimin tüm engelli birey ve ailelerine hayırlı olması temenni etti.

Alınan kararı değerlendiren Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, engellilerin hayatlarının zorluklar içinde geçtiğini dile getirerek, "Yapılan bu indirimle engellilerimiz ve ailelerimiz bu konuda kısmen de olsa rahatlamış olacaklar. Yapılan bu indirim kararından dolayı belediye başkanı Kamil Saraçoğlu'na ve belediye meclis üyelerine derneğimiz ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:02 Kaynak: AA

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