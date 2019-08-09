Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 'Engelsiz belediye' projesi
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Kütahya'da 'Engelsiz belediye' projesi

32 dakika önce

Kütahya'da, 4. Engelli Koordinasyon Kurulu Toplantısı, belediyesi hizmet binasında gerçekleşti.

Kütahya'da 'Engelsiz belediye' projesi, System.String[]
Kütahya'da, 4. Engelli Koordinasyon Kurulu Toplantısı, belediyesi hizmet binasında gerçekleşti.

Kütahya Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen 4. Engelli Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kılavuz çizgiler, engelli istihdamı hakkında bilgi verilerek Kütahya Belediyesi'nin bu kapsamdaki projeleri tanıtıldı.

Kütahya Belediyesinin 'Birbirimizi tamamlıyoruz' sloganıyla hazırladığı Engelsiz Belediyecilik projeleri kapsamında, Belediye veznelerinin girişine işitme engelli vatandaşların işlerini kolaylaştırmak amacıyla yönlendirme afişleri yapılması, Engelsiz kütüphane kurulması,Belediye personeline İşaret Dili Eğitimi verilmesi ve bunların farkındalığı için rozet takması, Belediye girişine engelli vatandaşlara yardımcı olunması için banko yapılması ve söz konusu bankoların engelli bireylere uygun olması konuları ile ilgili sunum eşliğinde katılımcılara bilgi verildi.

Kütahya Belediyesinin engelsiz parklarının da tanıtıldığı toplantıya; Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar, daire müdürleri, belediye personeli, ve çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı.(EFE-) - KÜTAHYA
Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:08 Kaynak: İHA
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