Kütahya'da erik ve baden ağaçları çiçek açtı - Son Dakika

Kütahya'da hava sıcaklığının artması, erik ve baden ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.



Hava sıcaklığının 19 ile 23 derece arasında ölçüldüğü Kütahya'nın Radar mevkiindeki erik ve badem gibi ilkbahar mevsimine özgü meyva ağaçları beyaza büründü. Şehir merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin önündeki erik ağaçları da ilkbaharın müjdesi oldu. Dallarını beyaza bürüyen ağaçların ilkbaharın eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi. Fotoğraf sanatçıları da, çiçek açarak eşsiz doğa manzarası sunan meyva ağaçlarını görüntülemek için bölgede çalışma yaptı.



Bu arada, havaların ısınması ve çiçeklerin kendini göstermesiyle de bal arıları da harekete geçti. - KÜTAHYA