Kütahya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah düzenlediği eş zamanlı FETÖ operasyonunda, aralarında FETÖ'nün 'il ablası' ile örgütün para kasası konumundaki şahısların da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda TL, döviz ve altın ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah 07.00'de FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kütahya'da 'gaybubet' evlerinde faaliyet gösteren çok sayıda firari şahıs, örgütün güncel yapılanmasını sağlayan şahıslar, 'il ablası' ve para kasası konumunda olan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda yüklü miktarda TL, döviz, altın, örgütsel doküman ve sahte kimlik ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasının sürdüğü belirtildi. - KÜTAHYA