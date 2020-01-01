Kütahya'da eski eşini silahla tehdit ve darp eden şahıstan cephanelik çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da eski eşini silahla tehdit ve darp eden şahıstan cephanelik çıktı - Son Dakika

Kütahya'da eski eşini silahla tehdit ve darp eden şahıstan cephanelik çıktı

6 saat önce

Kütahya'da boşanmış olduğu eski eşini silahla tehdit ve darp ettiği iddia edilen M.A. isimli şahıstan 2 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca çıktı.

Kütahya'da eski eşini silahla tehdit ve darp eden şahıstan cephanelik çıktı, System.String[]

Kütahya'da boşanmış olduğu eski eşini silahla tehdit ve darp ettiği iddia edilen M.A. isimli şahıstan 2 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca çıktı.


Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesinde aile içi kavga ihbarı üzerine olay yerine intikal eden güvenlik güçleri olayın geçtiği evdeki bayanla görüştü. Bayan eşi M.A.'dan boşanmış olmasına rağmen yeni yıla kızı ile beraber girmek isteğiyle evine geldiğini ve çıkan tartışma sonucu kendisini darp edildiğini, ayrıca silahla tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Ekipleri gözaltına aldıkları M.A isimli kişiden ruhsatsız 2 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi. M.A. soruşturma kapsamında Asayiş Şube götürüldü. - KÜTAHYA

Kütahya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:07 Kaynak: İHA
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