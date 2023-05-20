Kütahya'da esnaf ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik - Son Dakika
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Kütahya'da esnaf ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik

Kütahya'da esnaf ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik

20.05.2023 00:58

Kütahya'da pazar esnafı ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik yaşandı.

Kütahya'da pazar esnafı ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik yaşandı.

Cuma pazarına giden CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, İYİ Parti İl Başkanı Nurhan Sunel, Gelecek Partisi İl Başkanı Serdar Seven, CHP ve Demokrat Partisi üyeleri, pazar içinde broşür dağıtarak dolaşmaya başladı. Bu sırada esnaflar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, PKK dışarı" şeklinde slogan attı. Gerginliğin büyümesi üzerine emniyet güçleri araya girerek olayın büyümesini engelledi. İttifak üyeleri de, "Hizbullah dışarı" şeklinde slogan attı.

Pazarcılar ile Millet İttifakı üyeleri arasında dün de gerginlik yaşanmıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Kütahya'da Esnaf ile Millet İttifakı Temsilcileri Arasında Gerginlik Kütahya'da Esnaf ile Millet İttifakı Temsilcileri Arasında Gerginlik

Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da esnaf ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik - Son Dakika


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