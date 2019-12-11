Kütahya'da etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da etil alkol ele geçirildi

6 saat önce

Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlenen 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Kütahya'da etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanıldığı belirlenen 60 litre etil alkol ele geçirildi.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri şehir merkezindeki bir iş yerinde kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptıkları aramada 60 litre etil alkol, 150 fişek, 1 kuru sıkı tabanca ve şarjörü, 12 cinsel içerikli içecek, 25 cinsel içerikli sprey, 6 cinsel içerikli macun, 800 içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Polisin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alındığı belirtildi. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
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