Kütahya'da sağanak; dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da sağanak; dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

24.08.2022 20:18
Kütahya'da sağanak; dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

KÜTAHYA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı.

KÜTAHYA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı. Porsuk köyünde de Kürtler Deresi taştı. Köylüler, taşan suların evlerine girmemesi için birçok noktaya set kurdu.

Kentte etkili olan sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı yerlere ve saçak altlarına sığındı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı ve Yunusemre Caddesi ile Kütahya-Afyonkarahisar yolunda yoğun su birikintileri oluştu. 100. Yıl, 30 Ağustos, Yıldırım Beyazıt ve Bahçelievler mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerine su bastı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolda kalan araçlar nedeniyle Dumlupınar Bulvarı'nı trafiğe kapattı.

DERE TAŞTI, KÖYLÜLER SET KURDU

Kütahya kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Porsuk köyünde yoğun yağışın ardından Kürtler Deresi taştı. Köylüler, taşan suların evlerine girmemesi için birçok noktaya set kurdu. Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü kentte, sağanağın aralıklarla süreceği bildirildi. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'den yapılan açıklamada da "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


YORUMLAR
500
Tavşanlı'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı Tavşanlı'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı Kütahya'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı Kütahya'da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Kaynak: DHA

Dumlupınar, Kütahya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da sağanak; dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:25 Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 20:18:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da sağanak; dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement