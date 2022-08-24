KÜTAHYA'DA SAĞANAK; DERE TAŞTI, BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika
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KÜTAHYA'DA SAĞANAK; DERE TAŞTI, BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

24.08.2022 22:16
KÜTAHYA'DA SAĞANAK; DERE TAŞTI, BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

KÜTAHYA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı.

KÜTAHYA'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı. Porsuk köyünde de Kürtler Deresi taştı. Köylüler, taşan suların evlerine girmemesi için birçok noktaya set kurdu.

Kentte etkili olan sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı yerlere ve saçak altlarına sığındı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı ve Yunusemre Caddesi ile Kütahya-Afyonkarahisar yolunda yoğun su birikintileri oluştu. 100. Yıl, 30 Ağustos, Yıldırım Beyazıt ve Bahçelievler mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerine su bastı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolda kalan araçlar nedeniyle Dumlupınar Bulvarı'nı trafiğe kapattı.

DERE TAŞTI, KÖYLÜLER SET KURDU

Kütahya kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Porsuk köyünde yoğun yağışın ardından Kürtler Deresi taştı. Köylüler, taşan suların evlerine girmemesi için birçok noktaya set kurdu. Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü kentte, sağanağın aralıklarla süreceği bildirildi. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'den yapılan açıklamada da Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA SAĞANAK; DERE TAŞTI, BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KÜTAHYA'DA SAĞANAK; DERE TAŞTI, BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI - Son Dakika
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