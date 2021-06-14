Kütahya'da etrafı kapatılan pazar yeri törenle açıldı - Son Dakika

Kütahya'da bir süre önce etrafı kapatılan merkez pazartesi pazarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, Ziraat Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, pazar yeri etraflarının kapatılması projelerinin ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Diğer pazar yerlerinin de etraf kapatma çalışmalarının sırasıyla yapılacağını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Şehrimizin insanlarının ve esnafının, onlara yakışır ortamlarda hizmet vermesi ve hizmet alması konusunda seçim öncesi ziyarette bulunduğumuz tüm pazarlarımızda bize gelen en büyük ve öncelikli taleplerinden biri pazar yerlerinin kapatılmasıydı. Zaten baştan beri düşündüğümüz konulardan biriydi. O kapsamda geçen yıl burayı ihale ile verdik. 510 bin lira sözleşme bedeli ile 3 aylık süre içinde ilgili firma bunu yaptı ve teslim etti. 2 aydır da hizmetteydi ama açılış programı bugüne nasip oldu."

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit de pazar yerlerinin etrafının kapatılmasının özellikle kış aylarında hem esnaf hem de vatandaşlar için iyi olduğunu dile getirdi.