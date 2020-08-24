Kütahya'da ev izolasyonundaki kişiler için ek tedbirler alındı - Son Dakika

Kütahya'da, evde izolasyona tabi tutulan ve izolasyon yükümlülüklerini ihlal eden vatandaşlara yönelik elektronik imkanlar dahil her türlü caydırıcılık tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, evde izolasyona tabi tutulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının tespit edildiği, bunun önüne geçilmesi amacıyla ek tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, ilgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak sağlanmasına karar verildi.

Toplantıda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan il-ilçe salgın denetim merkezleri bünyesinde 'Mahalle Denetim Ekiplerinin' oluşturulmasına ve ilgili planlamaların il-ilçe salgın denetim merkezi birimleri tarafından ilde Valilik, ilçelerde kaymakamlıklarca yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin görevlendirilmesi, gerektiğinde muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ekiplere dahil edilmesi, izolasyon uygulamalarıyla ilgili Valilik tarafından yayımlanan talimatların eksiksiz uygulanması, Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlere veya belirtilen kurallara aykırı durumlarla karşılaşan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla il-ilçe salgın denetim merkezlerine ihbar ve şikayette bulunabilmeleri, tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifeti ve zabıta ekipleriyle denetlenmesi karara bağlandı.

Tedbirlere uymayanlar hakkında ise idari para cezası ve aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince adli işlem yapılacak.