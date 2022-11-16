Kütahya'da aynı sokakta ikinci patlama! Doğal gaz kaynaklı patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da aynı sokakta ikinci patlama! Doğal gaz kaynaklı patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı

16.11.2022 18:25
Kütahya'da aynı sokakta ikinci patlama! Doğal gaz kaynaklı patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Moymul Mahallesi Hacibalilar Sokak'ta dün gece gaz sızıntısı nedeniyle 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın ardından bu akşam saatlerinde Fatih ve Münire B. çiftine ait evde de patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Moymul Mahallesi Hacibalilar Sokak'ta dün gece gaz sızıntısı nedeniyle 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın yaşandığı sokakta akşam saatlerinde Fatih ve Münire B. çiftine ait evde de patlama meydana geldi. Patlamada evde bulunan aile bireylerinden Münire B. (43) ve Fatih B. (43) çifti ile çocukları Haydar B. (21) yaralandı. Yüzünden yaralanan Münire B. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yanık Ünitesine sevk edilirken, eşi ve çocuğu ise Tavşanlı da tedavi altına alındı.

PATLAMA YEMEK YAPARKEN MEYDANA GELDİ

Polis ekiplerince yapılan incelemede akşamki patlama nedeniyle ikamet sahiplerinin doğalgaz vanasını kapattıkları ve yemek hazırlıkları için küçük tüpü yakmaya çalıştıkları sırada patlamanın meydana geldiği tespit edildi. İkinci patlamanın yaşandığı evde polis, itfaiye ve doğalgaz arıza ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kütahya'da aynı sokakta ikinci patlama! Doğal gaz kaynaklı patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da aynı sokakta ikinci patlama! Doğal gaz kaynaklı patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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