Kütahya'da evinde 7 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da evinde 7 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kütahya'da evinde 7 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Kütahya'da evinde 7 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kütahya'da evinde 7 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İbrahim K.'yi takibe aldı.

Şüphelinin kent merkezindeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, 7 kilogram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ile kuru sıkı tabanca buldu.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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