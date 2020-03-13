Kütahya'da evinde 7 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şüphelinin kent merkezindeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, 7 kilogram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ile kuru sıkı tabanca buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İbrahim K.'yi takibe aldı.

Kütahya 'da evinde 7 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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