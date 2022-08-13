Evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu - Son Dakika
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Evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu

13.08.2022 20:22
Evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu

KÜTAHYA'da, evinin önüne araç park edilmesine öfkelenen Ahmet Ali K., tartıştığı hafif ticari aracın sürücüsü İlyas Ö.'ye tüfekle ateş açtı.

KÜTAHYA'da, evinin önüne araç park edilmesine öfkelenen Ahmet Ali K., tartıştığı hafif ticari aracın sürücüsü İlyas Ö.'ye tüfekle ateş açtı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, Ahmet Ali K. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Çıkrık Sokak üzerinde meydana geldi. Ahmet Ali K., evinin önüne hafif ticari aracını park etmek isteyen İlyas Ö. ile tartıştı. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, Ahmet Ali K., evden aldığı tüfekle İlyas Ö.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İlyas Ö. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlyas Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlyas Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ahmet Ali K. ise polis ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Kütahya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinin önüne araç park eden sürücüyü tüfekle vurdu - Son Dakika
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