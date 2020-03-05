Kütahya'da evlenme ve boşanma istatistikleri - Son Dakika
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Kütahya'da evlenme ve boşanma istatistikleri

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 yılı sonuçlarına göre, Kütahya'nın 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta evli olanların oranı en yüksek olan 8. İl olduğunu açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 yılı sonuçlarına göre, Kütahya'nın 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta evli olanların oranı en yüksek olan 8. İl olduğunu açıkladı.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 yılı sonuçlarına göre, Kütahya'da 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun yabancılar hariç 470 bin 797 olduğunu belirterek," Bu nüfusta evli olanların oranı yüzde 66,2 (311 bin 732 kişi), boşanmış olanların oranı yüzde 3,1 (14 bin 668 kişi), eşi vefat etmiş olanların oranı yüzde 7,8 (36 bin 627 kişi) ve hiç evlenmemiş olanların oranı ise yüzde 22,9 (107 bin 770 kişi)'dir" dedi.


Akyol, "Kütahya, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta evli olanların oranı en yüksek olan 8. Ege Bölgesinde 3. il, boşanmış olanların oranı en yüksek olan 43. Ege Bölgesinde 7. il, eşi vefat etmiş olanların oranı en yüksek olan 14. Ege Bölgesinde 1. il ve hiç evlenmemiş olanların oranı en yüksek olan 74. Ege Bölgesinde 6. il durumundadır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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