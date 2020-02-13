Kütahya'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık şüphelileri adliyeye çıkarıldı - Son Dakika
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Kütahya'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık şüphelileri adliyeye çıkarıldı

7 saat önce

Kütahya'da, "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kütahya'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık şüphelileri adliyeye çıkarıldı, System.String[]

Kütahya'da, "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.A. ve Ş.Ş. ile Fas uyruklu kadınlar M.S, S.A, R.L. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında aranan bir şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bir televizyonda yayınlanan programa katılan bazı kişilerin evlilik vaadiyle dolandırıldıkları iddiaları üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün kent merkezinde ve Altıntaş ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı. Operasyonun ardından bir zanlı daha yakalanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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