Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, köylüsünün evlenmek istediğini öğrenen İ.G, sahte gelin H.Ö, kayınvalide A.G. ve kayınpeder H.Ö. ile anlaştı. İlçede kiralanan bir evde damat adayı T.G. ve ailesinin kız isteme merasimi düzenlendi.

Daha sonra düğün alışverişine çıkan zanlılar, damat adayı T.G'ye 100 bin liralık ziynet eşyası aldırdı. Bir süre sonra şüphelilere ulaşamayan T.G, dolandırıldığını iddia ederek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine başvurdu.

Çalışma başlatan ekipler, Tavşanlı, Domaniç ve Eskişehir'de yaşadıkları belirlenen zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda organizatör İ.G. ile H.Ö. ve A.G. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da ikamet ettiği belirlenen sahte kayınpeder rolündeki H.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, zanlıların altın alışverişi yaptığı anlar ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.