Kütahya'da, "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları öne sürülen 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Bir televizyonda yayınlanan programa katılan bazı kişilerin evlilik vaadiyle dolandırıldıkları iddiaları üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ve Altıntaş ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.A, Ş.Ş. ve Fas uyruklu kadınlar M.S, S.A. ve R.L, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.