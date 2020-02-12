Kütahya'da "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da 'evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kütahya'da, "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları öne sürülen 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da

Kütahya'da, "evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları öne sürülen 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Bir televizyonda yayınlanan programa katılan bazı kişilerin evlilik vaadiyle dolandırıldıkları iddiaları üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ve Altıntaş ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.A, Ş.Ş. ve Fas uyruklu kadınlar M.S, S.A. ve R.L, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:10 Kaynak: AA
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