Kütahya'da evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık iddiası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Kütahya'da evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık iddiası

6 saat önce

Kütahya'da, Suriye ve Fas'tan getirdikleri kadınlar üzerinden 'Dolandırıcılık' yaptıkları ileri sürülen 3'ü yabancı uyruklu toplam 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'da evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Kütahya'da, Suriye ve Fas'tan getirdikleri kadınlar üzerinden 'Dolandırıcılık' yaptıkları ileri sürülen 3'ü yabancı uyruklu toplam 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, şehir merkezinde ve Altıntaş ilçesinde belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.A. ve Ş.Ş. ile Fas uyruklu kadınlar M.S., S.A. ve R.L. gözaltına alındı.


Şüpheliler, polisteki ifadelerinin ardından "Evlilik vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.


Bir televizyonda yayınlanan programa katılan bazı kişilerin, evlilik vaadiyle dolandırıldıkları iddiaları üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir süre önce soruşturma başlatılmıştı. - KÜTAHYA

Kütahya, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
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