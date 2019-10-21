Son Dakika Haberleri: Kütahya'da feci kaza, yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla çıkarılabildi: 1 ölü 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da feci kaza, yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla çıkarılabildi: 1 ölü 3 yaralı

Kütahya'da feci kaza, yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla çıkarılabildi: 1 ölü 3 yaralı

1 saat önce

Kütahya'da feci kaza, yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla çıkarılabildi: 1 ölü 3 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da feci kaza, yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla çıkarılabildi: 1 ölü 3 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı- Harmancık karayolu 5. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kadir Arslan yönetimindeki 16 K 8122 plakalı otomobil ile Fadıl Kanatlı'nın idaresindeki 06 ZPB 06 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Meliha Kanatlı yaralanırken, Kadir Arslan'ın kullandığı otomobilde bulunan Osman Nuri Tosun olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kütahya'da feci kaza, yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla çıkarılabildi: 1 ölü 3 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
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