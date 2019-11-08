Son Dakika Haberleri: Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
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Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

6 saat önce

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda, 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon, System.String[]

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda, 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 4 ayrı adreste örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda F serisi 1 dolar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyallar ele geçirildi.

Operasyonda K.M, S.D, Y.G. ve F.G. gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin saklanmak için farklı şehirlerden Kütahya'ya geldikleri öğrenildi.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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