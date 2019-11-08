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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon, 4 gözaltı

Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon, 4 gözaltı

6 saat önce

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda, 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon, 4 gözaltı, System.String[]

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda, 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 4 ayrı adreste örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda F serisi 1 dolar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyallar ele geçirildi. Operasyonda K.M., S.D., Y.G. ve F.G. gözaltına alındı.


Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KÜTAHYA

Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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