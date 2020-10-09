Kütahya'da FETÖ'nün 'para kasası' zanlılar yakalandı - Son Dakika

KÜTAHYA'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 'gaybubet evleri'ne eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında 'il ablası ve para kasası' konumunda olan kişilerin de yer aldığı 21 şüpheli yakalandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin saklandığı 'gaybubet evleri'ne düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, terör örgütünün güncel yapılanmasını sağlayan, aralarında il ablası ve para kasası konumunda olan şüphelilerin de bulunduğu 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Evlerde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda para, döviz, altın, örgütsel doküman ile sahte kimlik ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.