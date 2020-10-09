Kütahya'da FETÖ'nün 'para kasası' zanlılar yakalandı (2) - Son Dakika

FİRARİ ABLA VE ABİLER YAKALANDI

Kütahya'da polis ekiplerince FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik firari şüphelilerin saklandığı 'gaybubet evleri'ne düzenlenen ve 21 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucu bu sabah eş zamanlı olarak örgütün firari şüphelilerinin saklandığı evlere baskınlar düzenlendi. Evlere yapılan baskında gözaltına alınan 21 şüphelinin aralarında Kütahya'da örgütün 'para kasası' olduğu tespit edilen ve örgütün öğrenci yurdunda muhasebecilik yapan Y.U., Adana ablası olduğu iddiasıyla aranan E.K., Kütahya ablası olduğu iddiasıyla aranan N.T. ve Polis Akademisi abisi olduğu iddiasıyla aranan S.Ç.'nin olduğu belirlendi. Ayrıca firari şüphelilerin sahte kimlikler kullandıkları anlaşıldı.

DOLAR VE EUROLARI PEYNİR KUTUSUNA SAKLAMIŞLARFETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, deterjan kutusunda çok sayıda gizlenmiş SIM kart, peynir kutusuna gizlenmiş rulo halinde dolar ve euro ele geçirildi. Ele geçirilen paraların 18 bin 720 dolar, bin 250 euro ve 58 bin TL olduğu tespit edildi.