Kütahya'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri kadın 2 zanlı yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya ve Simav ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan M.Ç. (37) ve H.I. (37) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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