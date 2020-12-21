Kütahya'da FETÖ şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

KÜTAHYA'da haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle yakalama kararı olan M.Ç. (37) ile H.I.'nin (37) kentte olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen ekipler, il merkezi ve Simav ilçesinde yaptıkları eşzamanlı operasyonlarda 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.