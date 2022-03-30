Kütahya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

30.03.2022 16:45
Kütahya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan M.G'nin (43), Tavşanlı'da bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.G'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Tavşanlı, Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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