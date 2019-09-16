Son Dakika Haberleri: Kütahya'da firari hükümlü yakalandı
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Kütahya'da firari hükümlü yakalandı

1 saat önce

Kütahya'da yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Kütahya'da firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Kütahya'da yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yağma suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan Ahmet D'nin, Osmangazi Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, bu kişiyi kaçmaya çalışırken gözaltına aldı.

Firari hükümlü, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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