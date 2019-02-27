Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Fuhuş Operasyonu

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu

25 dakika önce

KÜTAYHA'da, internet üzerinden anlaşarak para karşılığında fuhuş yaptığı belirlenen trans birey E.K. ile ilişki için gelen 4 erkek polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu, System.String[]
KÜTAYHA'da, internet üzerinden anlaşarak para karşılığında fuhuş yaptığı belirlenen trans birey E.K. ile ilişki için gelen 4 erkek polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, kentte fuhuş yaptığı belirlenen trans birey E.K.'nin evini takibe aldı. Evden çıkan 4 kişi ile E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İnternet üzerinde 'Aslı' ismini kullanan trans birey E.K.'nin 300 lira karşılığında fuhuş yaptığı tespit edildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son 2 ay da il dışından gelerek fuhuş yaptığı belirlenen 8 trans birey hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:55 Kaynak: DHA

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