Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Fuhuş Operasyonu

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gediz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, para karşılığı fuhuş yapan ve bu kişilere aracılık ettiği öne sürülen zanlıları takibe aldı. Ekipler, yaklaşık iki ay süren çalışmaların ardından, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, A.D. (56), U.S. (57), S.K. (48), M.K. (59), S.K. (39) ve H.G'nin (46) yanı sıra para karşılığı fuhuş yaptıkları ileri sürülen kadınlar A.U, Ş.K, G.K, E.S, H.Ç, E.A.Ş, A.K, T.K. ve yabancı uyruklu K.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, U.S, S.K, M.K, S.K. ve H.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fuhuş yaptıkları öne sürülen 9 kadın ise serbest bırakıldı. Bu kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası kesildi.

Azerbaycan uyruklu K.İ, sınır dışı edilerek, ülkesine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:42 Kaynak: AA

Gediz, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı

Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:07:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]