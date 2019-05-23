Son Dakika Haberleri: Kütahya'da fuhuş operasyonu

Kütahya'da fuhuş operasyonu

9 saat önce

KÜTAHYA'da polis ekiplerince fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda Ş.Ç. (53) ve N.G. (50) isimli kadınlar ile onlara yer temin ettiği iddia edilen A.O. (46) gözaltına alındı.

Kütahya'da fuhuş operasyonu, System.String[]
KÜTAHYA'da polis ekiplerince fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda Ş.Ç. (53) ve N.G. (50) isimli kadınlar ile onlara yer temin ettiği iddia edilen A.O. (46) gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mecidiye mahallesinde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan polis ekipleri para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen Ş.Ç. (53), N.G. (51) isimli kadınlar, fuhşa yer ve müşteri temin ettiği öne sürülen A.O. (46) ile kadınlarla ilişkiye giren bir kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler ifadeleri için Asayiş Şubesine götürüldü. Soruşturma sürüyor.


- Tahya
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:46 Kaynak: DHA
Polis, Kütahya, Güncel
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