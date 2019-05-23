Kütahya'da fuhuş operasyonu
9 saat önce
KÜTAHYA'da polis ekiplerince fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda Ş.Ç. (53) ve N.G. (50) isimli kadınlar ile onlara yer temin ettiği iddia edilen A.O. (46) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:46 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'da polis ekiplerince fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda Ş.Ç. (53) ve N.G. (50) isimli kadınlar ile onlara yer temin ettiği iddia edilen A.O. (46) gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, Mecidiye
mahallesinde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan polis ekipleri para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen Ş.Ç. (53), N.G. (51) isimli kadınlar, fuhşa yer ve müşteri temin ettiği öne sürülen A.O. (46) ile kadınlarla ilişkiye giren bir kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler ifadeleri için Asayiş Şubesine götürüldü. Soruşturma sürüyor.
- Tahya
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