Kütahya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, evlerde arama yaparken S.K, R.T, A.D, A.Y, Y.Ö, H.K, Y.Ü, F.K, A.T, Y.A, A.Ö, Ö.K, M.G, Emine K. ve Kasım K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emine K. (57) ve oğlu Kasım K. (22) fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Aranan bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.