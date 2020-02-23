Kütahya'da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci - Son Dakika
Son Dakika Spor Kütahya'da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci - Son Dakika Spor

Kütahya'da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci

6 saat önce

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yenmesi Kütahyalı taraftarları sevince boğduMaçın bitiş düdüğüyle birlikte caddelere dökülen taraftarlar, meşale yakarak galibiyetin sevincini yaşadı.

Kütahya'da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci, System.String[]

Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla yenmesi Kütahyalı taraftarları sevince boğdu


Maçın bitiş düdüğüyle birlikte caddelere dökülen taraftarlar, meşale yakarak galibiyetin sevincini yaşadı. Atatürk Bulvarı üzerinde ellerindeki bayrak ve flamalarla yürüyüşe geçen taraftarlara, güzergah boyunca apartmanlardaki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Bu arada, bazı vatandaşlar da galibiyetin sevinci araç konvoyu düzenleyerek kutladı.


Kütahyalı taraftarlar, 20 yıl sonra gelen galibiyet ile çok mutlu olduklarını ifade ettiler. - KÜTAHYA

Galatasaray, Fenerbahçe, Kütahya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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