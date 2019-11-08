Son Dakika Haberleri: Kütahya'da gaybubet evlerine operasyon: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Kütahya'da gaybubet evlerine operasyon: 4 gözaltı

Kütahya'da gaybubet evlerine operasyon: 4 gözaltı

7 saat önce

KÜTAHYA'da, terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı 'gaybubet' evlerine yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da gaybubet evlerine operasyon: 4 gözaltı, System.String[]

KÜTAHYA'da, terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı 'gaybubet' evlerine yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin  üzerinde F serisi 1 dolar bulundu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı olan şüphelilerin, 'gaybubet' olarak bilinen evlerde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adresleri belirlenen 4 eve, mahkeme kararıyla operasyon yapan polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan K.M., S.D., Y.G. ve F.G. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Bir şüphelinin üzerinde F serisi bir dolar bulunurken, evlerde yapılan aramalarda, örgütle ilgili yazılı dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen şüpheliler, sorguya alındı. Soruşturma sürüyor.


Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:27 Kaynak: DHA
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