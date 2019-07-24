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Kütahya'da Gazeteciler ve Basın Bayramı

54 dakika önce

Kütahya'da basın mensupları, Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen kahvaltıda buluşarak, basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Kütahya'da Gazeteciler ve Basın Bayramı, System.String[]
Kütahya'da basın mensupları, Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen kahvaltıda buluşarak, basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Kahvaltının ardından gazetecilere seslenen Cemiyet Başkanı Erkan Sağlam, basının objektif ve doğru bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmek adına önemli bir görev ifa ettiğine değinerek, "Bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır. Demokrasinin sağlıklı temeller üzerinde yükselmesinde, basın özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesinin büyük bir önemi vardır" dedi.

Sektörün her geçen gün kan kaybettiğini ve yerel gazeteler başta olmak üzere basın kuruluşlarının zor şartlar altında hayatlarına devam ettiğini ifade eden Sağlam, basın sektörünün sorunlarına acilen çözümler üretilmesi gerektiğini vurguladı. Kütahya genelinde görev yapan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Sağlam, "Basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar diliyorum. Birlik beraberlik içinde bölünmeden daha büyük işlere imza atacağımız inancıyla tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:13 Kaynak: İHA
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