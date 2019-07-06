Son Dakika Haberleri: Kütahya'da geçen yıl 8 sinema salonunda 148 film gösterildi
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Kütahya'da geçen yıl 8 sinema salonunda 148 film gösterildi

10 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK) AB uyum ve Resmi İstatistik Programı çalışmaları çerçevesinde sinema ve tiyatro istatistiklerine göre; Kütahya'da 2018 yılında 8 sinema salonunda 148 film gösterildiği açıklandı.

Kütahya'da geçen yıl 8 sinema salonunda 148 film gösterildi, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK) AB uyum ve Resmi İstatistik Programı çalışmaları çerçevesinde sinema ve tiyatro istatistiklerine göre; Kütahya'da 2018 yılında 8 sinema salonunda 148 film gösterildiği açıklandı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2018 yılında Kütahya'da 8 sinema salonunda bin 418 koltuk bulunduğunu, Kütahya'nın Türkiye'de en fazla sinema salonuna sahip 54., Ege Bölgesi illeri arasında sonuncu il konumda olduğunu ifade etti.

Akyol," Gösterilen film sayısında, Kütahya toplam 148 film ile Türkiye'de en fazla film sayısına sahip 56., Ege Bölgesi illeri arasında sonuncu il konumundadır. Seyirci sayısına bakıldığında ise Kütahya 333 bin 557 seyirci ile Türkiye'de en fazla seyirciye sahip 34., Ege Bölgesi illeri arasında 7. il konumundadır. Kütahya'da gösterilen filmlerin yüzde 44,6'sı yerli, yüzde 55,4'ü yabancı olup, seyircilerin yüzde 71,4'ü yerli filmleri, yüzde 28,6'sı yabancı filmleri tercih etmiştir. Ege Bölgesi illerine bakıldığında ise 2018 yılında sinema salonu, gösterilen film ve seyirci sayısı en yüksek olan il 157 sinema salonu, 3 bin 860 film ve 4 bin 522 126 seyirci ile İzmir ili olurken, sinema salonu ve gösterilen film sayısı en düşük olan il 8 salon ve 148 film ile Kütahya, seyirci sayısı en düşük olan il ise 311 bin 247 seyirci ile Uşak olmuştur" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:31 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Ege, Güncel
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