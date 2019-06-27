Son Dakika Haberleri: Kütahya'da geçen yıl bin 449 trafik kazası meydana geldi
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Kütahya'da geçen yıl bin 449 trafik kazası meydana geldi

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığının (JGNK) idari kayıtlarından derlenen verilere göre;

Kütahya'da geçen yıl bin 449 trafik kazası meydana geldi, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığının (JGNK) idari kayıtlarından derlenen verilere göre; 2018 yılında Kütahya'da gerçekleşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak bin 449'a çıktığı açıklandı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'da gerçekleşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısının Türkiye genelinde gerçekleşen trafik kazaları içindeki payının % 0,8 olduğunu, Kütahya'nın, bu değerle en fazla ölümlü yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı 38. Ege Bölgesinde sonuncu il konumunda olduğunu ifade etti.

Akyol," 2017 yılında Kütahya'da 2 bin 511 olan bir milyon nüfusa düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısı 2018 yılında azalış göstererek 2 bin 507 olmuştur. Kütahya, diğer iller ile kıyaslandığında bir milyon nüfusa düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısı en yüksek olan 46. Ege Bölgesinde 7. il konumundadır. 2018 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en fazla ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşanan il 10 bin 309 kaza ile İzmir olurken, en az ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşanan il ise bin 449 kaza ile Kütahya'dır" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:27 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Güncel
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