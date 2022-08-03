Beyin kanaması sonucu vefat eden polis memuru, Isparta'da toprağa verildi - Son Dakika
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Beyin kanaması sonucu vefat eden polis memuru, Isparta'da toprağa verildi

03.08.2022 18:27
Beyin kanaması sonucu vefat eden polis memuru, Isparta'da toprağa verildi

Kütahya'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bacalıkaya, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bacalıkaya, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Bacalıkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, babaevinde helallik alınmasının ardandan Ulu Cami'ye getirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, baba Hasan Bacalıkaya'yı teskin etmeye çalıştı, yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze namazının ardından, tören mangasınca cenaze aracına taşınan Bacalıkaya'nın naaşı, Ayazmana Mahallesi'ndeki Akyol Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Turanlı'nın yanı sıra MHP İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Büyükçam, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya'da beyin kanaması sonucu bir hafta önce hastaneye kaldırılan 2 aylık çocuk babası Bacalıkaya, tedaviye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

Kütahya, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyin kanaması sonucu vefat eden polis memuru, Isparta'da toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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