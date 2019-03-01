Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Genç İhh'dan Mısır'daki İdamlara Protesto

Kütahya'da Genç İhh'dan Mısır'daki İdamlara Protesto

39 dakika önce

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği mensubu gençler, Mısır'daki idamları protesto etti.

Kütahya'da Genç İhh'dan Mısır'daki İdamlara Protesto, System.String[]
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği mensubu gençler, Mısır'daki idamları protesto etti.

Genç İHH Birim Başkanı Hüseyin Aksu, Ulu Cami önündeki etkinlikte yaptığı açıklamada, idamların uydurma suçlamalarla yapıldığını söyledi.

Mısır'daki mahkemelerinin darbecilerin talimatlarıyla çalıştığını belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun, İslam ülkelerinin ve çeşitli uluslararası hukuk kuruluşlarının ciddi bir tepki vermemesi, arkasına Amerika, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırmaktadır. Bu durum, bizlerin kardeş olma ve ümmet olarak birlik içinde hareket etme sorumluluğumuzu bizlere tekrardan hatırlatmalı. Bizler biliyoruz ki bu ümmet, Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp dini yalnızca Allah'a has kılarak yaşadıkça daima güçlü olacak ve o zalimlerin tuzakları kendi başlarına dönecektir."

Açıklamaların ardından, idam edilen gençler için dua edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA

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