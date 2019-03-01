Kütahya'da Genç İhh'dan Mısır'daki İdamlara Protesto

İHH Kütahya
İnsani Yardım Derneği mensubu gençler, Mısır
'daki idamları protesto etti. Genç
İHH Birim Başkanı Hüseyin Aksu
, Ulu Cami önündeki etkinlikte yaptığı açıklamada, idamların uydurma suçlamalarla yapıldığını söyledi.
Mısır'daki mahkemelerinin darbecilerin talimatlarıyla çalıştığını belirten Aksu, şunları kaydetti:
"Uluslararası toplumun, İslam ülkelerinin ve çeşitli uluslararası hukuk kuruluşlarının ciddi bir tepki vermemesi, arkasına Amerika
, İsrail
, İngiltere
ve Suudi Arabistan
gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırmaktadır. Bu durum, bizlerin kardeş olma ve ümmet olarak birlik içinde hareket etme sorumluluğumuzu bizlere tekrardan hatırlatmalı. Bizler biliyoruz ki bu ümmet, Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp dini yalnızca Allah'a has kılarak yaşadıkça daima güçlü olacak ve o zalimlerin tuzakları kendi başlarına dönecektir."
Açıklamaların ardından, idam edilen gençler için dua edildi.