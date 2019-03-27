Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Genç Kızın Darbedildiği İddiası

Kütahya'da Genç Kızın Darbedildiği İddiası

35 dakika önce

Kütahya'da bir genç kızı darbettikleri öne sürülen 3 kız gözaltına alındı.

Kütahya'da Genç Kızın Darbedildiği İddiası, System.String[]
Kütahya'da bir genç kızı darbettikleri öne sürülen 3 kız gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, Tavşanlı ilçesinden kent merkezine gelen S.A'nın (16), kendisi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S. tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Vefa Mahallesi'nde, 21 Mart'ta demir yolu yakınında yaşandığı öne sürülen darp olayıyla ilgili şüpheliler S.K, S.Y. ve H.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve yaşları 18'den küçük olan 3 kızın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, darp mağduru S.A'nın, zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Tavşanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahya, Güncel
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