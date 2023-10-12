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Kütahya'da Gence Kadın Kıyafetleri Giydirilip Darbedilme Olayında 3 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Kütahya'da Gence Kadın Kıyafetleri Giydirilip Darbedilme Olayında 3 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Son Güncelleme: 12.10.2023 19:39

Kütahya'da bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin yaklaşık 2 yıl öncesine ait olduğunu ve kent merkezinde çekildiğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'da, bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, yerel haber sitesinde yayınlanan ve sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ihbar kabul edilerek soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin yaklaşık 2 yıl öncesine ait olduğunu ve kent merkezinde çekildiğini tespit etti.

Şiddete maruz kalan gencin ifadesi doğrultusunda olaya karıştıkları belirlenen 1'i kadın 3 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, olaya karıştığı iddia edilen diğer zanlıların da tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kütahya, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Gence Kadın Kıyafetleri Giydirilip Darbedilme Olayında 3 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Gence Kadın Kıyafetleri Giydirilip Darbedilme Olayında 3 Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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