Gençler Dünya Kaykay Günü'nü kutladı - Son Dakika

Eski günlere bir adım daha! Kabine toplandı, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var

Kütahya'da bir grup genç, 21 Haziran Dünya Kaykay Günü'nde bir araya gelerek kaykay ve paten gösterileri yaptı.

Belediye binası önündeki alanda buluşan Kütahya Gençlik Merkezi Kaykay Kulübü üyesi gençler, bu sporlarla ilgili sohbet edip bilgi paylaşımında da bulundu.

Kulüp üyesi Murat Karaman, grup adına yaptığı açıklamada, 6 yıldır kaykay sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Boş zamanlarında bu alana gelerek kaykay yaptıklarını belirten Karaman, "Daha iyi bir ortamda bu sporu yapabilmek için yetkililerimizin bize bir kaykay parkı yapmalarını istiyoruz." dedi.

Gençlerden Eren Bolsoy ve Zeynep Sude Gelgeç de kaykay ve paten sporlarını yapmaktan büyük keyif aldıklarını ifade etti.